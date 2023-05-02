Yancep, ikinci turda 5 milyon dolar yatırım aldı

Küçük tutarlarla birikim yapabilmesini mümkün kılan yatırım fonu uygulaması Yancep, ikinci yatırım turunu tamamladı. Geçen yıl ilk yatırım turunda 1 milyon dolar değerleme ile yatırım alan Yancep; Koçfinans, Papara, EGİAD Melekleri, Inveo Ventures ve hiBoost liderliğinde gerçekleştirdiği ikinci turda 5 milyon dolar yatırım aldı. Yancep, aldığı yatırımı uygulamayı geliştirmek ve kullanıcılarına yeni özellikler sunmak için kullanacak.

"Şirket değerlemesini 1 yılda 5'e katladık"

Yancep'in sadece Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen kurumlarla çalıştığını söyleyen Yancep Kurucu Ortağı Hilmi Kaya, “Kullanıcı sayımızı kısa sürede 40 binin üzerine çıkardık. Yatırımcılarımızın birikimlerini düzenli olarak denetlenen lisanslı kurumların güvencesi altında tutuyoruz. Kullanıcılarımızın çoğu ilk yatırım hesaplarını Yancep sayesinde açarak sermaye piyasalarına adım attılar. Kullanıcılar, uygulama içerisinden birikim hedeflerini seçerek düzenli birikim alışkanlığı kazanıyorlar." dedi.

"1 TL'lik birikim bile Yancep'te yatırıma dönüşüyor"

Yancep Kurucu Ortağı Ege Ertez ise, şunları kaydetti: "1 TL birikimin bile Yancep'te yatırıma dönüşmesi, Yancep'in ana değer önerisini oluşturuyor. Ek olarak bu yatırımların uzmanlar tarafından yönetilmesi kullanıcılara finansal piyasaları takip etmeye gerek kalmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Yancep'te kullanıcılar en çok teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zeka gibi temalara yatırım yapan tematik fonları tercih ediyorlar. Kolay arayüzü sayesinde kullanıcıları bu temalarla buluşturan Yancep, etki yatırımının ve sürdürülebilir yatırım anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor."

“Yeni yatırım ürünleri çok yakında Yancep'te”

Gelecek dönem projelerine ilişkin bilgi veren Ertez, "Şirketimizin en önemli değerlerinin başında inovasyon kültürü geliyor. Yancep olarak finansal teknoloji dikeyinde yeni özellikler ve kolaylıklar getirmeye devam ediyoruz. Nisan ayı içerisinde yaptığımız TEFAS lansmanı ile yatırım ürünleri kapsamımızı genişlettik. Odak noktalarımızdan bir diğeri de finansal okuryazarlığı geliştirmek. Bu kapsamda uygulama içerisine eğitim ve içerik modüllerini eklemeyi planlıyoruz. Kullanıcılar birikim ve yatırım yaparken bir yandan da davranışsal finans, sermaye piyasaları ve diğer yatırım konularında bilgi seviyelerini artırabilecekler ve finansal okuryazarlık skorları elde edebilecekler." diye konuştu.

“Yancep Akademi'yi kurduk”

Yancep'teki kullanıcıların büyük birikimlere ihtiyaç duymadan ve finansal piyasaları takip etmeden yatırım yapabildiğinin altını çizen Hilmi Kaya da, “Yancep'teki bir diğer misyonumuz ise finansal okuryazarlığı geliştirerek sermaye piyasalarına katılımı artırmak. Yancep Akademi kapsamında 20'den fazla üniversite ve start-up ile finansal okuryazarlık eğitimi ve vaka çalışması düzenledik. Yancep olarak yürüteceğimiz çalışmalarla finansal okuryazarlığı geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.