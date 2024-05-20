“Yapay zekâ yatırımlarımızla fintek sektöründe fark yaratıyoruz”

Finansal teknoloji şirketi Papel, yapay zekaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Papel’in Kurucusu ve CEO’su Seyhan İbrahim Yıldırım, yapay zekâya dayalı teknolojilerin fintek ekosistemine büyük katkıları olabileceğini söyledi. Yıldırım, özellikle uyum süreçleri için yapay zekâyı yoğun olarak kullandıklarını ve bu teknolojilerin Papel’in değerini artırdığını kaydetti.

“Yapay zekâ verimlilik artışı sağlıyor”

Papel’in yasal mevzuata uyum için yapay zekayı aktif olarak kullandığını kaydeden Yıldırım, ‘’Papel olarak biz de finansal suçlarla mücadele etmek, risklerimizi etkin bir şekilde yönetmek ve yasal mevzuata tam uyum sağlamak adına birçok yazılım ve platform kullanıyoruz. Bu teknolojiler, finans kuruluşlarının uyum süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve potansiyel riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, Sanction Scanner sayesinde müşterilerin herhangi bir ulusal ve/veya uluslararası yaptırım listesinde olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu program vasıtasıyla müşteriler ve gerçekleştirilen işlemler sürekli olarak kontrol ediliyor ve herhangi bir eşleşmede yapılmak istenen işlemi ya da müşteri edinimini durdurarak ilgili departmana kontrol edilmesi amacıyla bir uyarı gönderiliyor.” diye konuştu.

Fintek ekosistemi için mevzuata tam uyumlu olmanın en önemli öncelik olduğunu kaydeden Yıldırım, bu kapsamda “big data” (büyük data) ve “machine learning” (makine öğrenmesi) gibi önemli teknolojilere yatırım yaptıklarını söyledi. Süreçleri daha verimli bir şekilde yönetmek ve riskleri asgariye indirmek için birçok farklı teknolojiyi kullandıklarını söyleyen Yıldırım, kullandıkları araçlar ve sağladıkları faydalara ilişkin de bilgi verdi.

Kimlik doğrulama süreçlerini online yürütmek için Enqura platformunu kullandıklarını kaydeden Yıldırım, “EnQualify isimli yazılım ürünü, finansal kuruluşların müşteri kimlik doğrulaması (KYC) süreçlerini optimize etmek için kullanılan bir platform. İlgili platform, Papel uygulamalarında uzaktan müşteri edinimi süreçlerini yerine getiriyor. Müşterilere hızlı ve kolay hizmet sunarken aynı zamanda Papel’in mevzuata tam uyumlu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bir diğer platform ise Formica. Dolandırıcılığı önleme konusunda etkin olarak kullandığımız bir program. Bu program, finansal suçlarla mücadele etmek adına büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık şüphesi bulunan tüm riskleri tespit ediyor. Bu sayede hem kurumumuzun hem de müşterilerimizin dolandırıcılık eylemlerinden korunması için Papel’e destek oluyor.” dedi.

“Rakiplerimizin önüne yapay zekâ ile geçiyoruz”

Güvenli bir finansal ekosistem yaratmak için kullandıkları bir diğer önemli aracın H3M olduğunu belirten Yıldırım, “Bu platform, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek ve riskli işlemleri tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Biz de Papel olarak müşterileri ve müşteri işlemlerini sürekli olarak izlemek ve şüpheli durumları tespit etmek için H3M yazılımını ve bu programa bağlı platformları kullanmaktayız. Bu teknolojilerin her biri, bizi rakiplerimizden ayıran ve bir adım öne geçmemizi sağlayan önemli etmenler. Söz konusu yazılım ve platformlar şirketimizin veri analizi, izleme, raporlama ve diğer uyum süreçlerinde yardımcı olmakta ve Papel’in, tabi olduğu tüm mevzuata tam uyum sağlamasına olanak vermektedir. Fintek sektöründe Papel’in öncü konuma geçmesini sağlamaktadır.” şeklinde konuştu.