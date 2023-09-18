Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması için geri sayım
Yeni fikirlerin ve girişimlerin önünü açacak olan Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması başlıyor... Basefunder'ın organize ettiği yarışma 12 hafta boyunca EKONOMİ Youtube kanalında yayınlanacak...
Türkiye'deki teknolojik girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yön veren kitle fonlama platformu Basefunder, girişimlerin ve fikirlerin önünü açacak yeni bir adım daha atıyor: Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması.
12 hafta boyunca EKONOMİ Gazetesi Youtube kanalında yayımlanacak yarışma sonunda finale kalacak girişimler, Basefunder Kitle Fonlama Platformunda yatırım komitesi kararı ile kitle fonlama şansını yakalayacak.
Teknoloji ya da üretim odaklı girişimlerin değerlendirmeye alınacağı yarışmaya; 18 yaşından büyük tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birey olarak, grup olarak ya da kurdukları şirket adına katılabiliyor.
Yarışmaya başvuru linki
Detaylar için Yaşam Vadisi sitesini ziyaret edebilirsiniz.