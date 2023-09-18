Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması için geri sayım

Türkiye'deki teknolojik girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yön veren kitle fonlama platformu Basefunder, girişimlerin ve fikirlerin önünü açacak yeni bir adım daha atıyor: Yaşam Vadisi Girişimcilik Yarışması.

12 hafta boyunca EKONOMİ Gazetesi Youtube kanalında yayımlanacak yarışma sonunda finale kalacak girişimler, Basefunder Kitle Fonlama Platformunda yatırım komitesi kararı ile kitle fonlama şansını yakalayacak.

Teknoloji ya da üretim odaklı girişimlerin değerlendirmeye alınacağı yarışmaya; 18 yaşından büyük tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birey olarak, grup olarak ya da kurdukları şirket adına katılabiliyor.

Yarışmaya başvuru linki

Detaylar için Yaşam Vadisi sitesini ziyaret edebilirsiniz.