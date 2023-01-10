Yerli ve yabancı 70 start-up, Future Techs’te bir araya geliyor

ExpoHIS tarafından organize edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2023’te desteklenen fuarlar listesine girip uluslararası statüsü kazanan 3. Uluslararası Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı kapsamında bu yıl ilkez Future Techs Fuarı da gerçekleştirilecek. Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde Mobilefest kapsamında gerçekleştirilecek Future Techs Start Up Fuarı, Türkiye ve dünyada öne çıkan 70’e yakın girişimi, yatırımcılarlar bir araya getirecek.

Start-up’lar kendilerini dünyaya anlatacak

Future Techs’te teknoloji girişimcileri, yatırımcılar, satın almacılar ve B2B ziyaretçiler buluşacak. 70’e yakın Start-up’ın yer alacağı fuarda, katılımcı firmalar için mentorluk programı da düzenlenecek. Bir günün tamamen girişimcilik ekosistemine ayrılacağı konferans programında ekosistemin sundukları, büyüme stratejileri, yurt dışı pazarlara açılma, oyun firmalarının bakış açıları gibi birçok konu gündeme gelecek. Start-up’ların kendilerini anlatma, dünyadaki güncel gelişmeleri öğrenme, mentorların öngörüleriyle yeni fikirler üretme fırsatı bulacağı fuar da aynı zamanda start-up’ların yeni iş birlikleri kurmasına da zemin hazırlayacak.