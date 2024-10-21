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09.30 ile 10.30 saatlerine dikkat! Ankara Valiliği uyardı: İlk kez gerçekleşecek

Ankara Valiliği, Hürjet uçağının ilk kez ses hızı üzerinde uçuş yapacağını ve bu nedenle meydana gelebilecek sonik patlamalar konusunda vatandaşları uyardı. Uçuş saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
İHA
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09.30 ile 10.30 saatlerine dikkat! Ankara Valiliği uyardı: İlk kez gerçekleşecek
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Ankara Valiliği, sabah saatlerinde Hürjet uçağının ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Ses hızı üzerinde yapılan uçuşlarda sonik patlamaların meydana gelmesi nedeniyle Ankara Valiliğinden yapılan duyuruda, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi. Uçuş ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirilecek.

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