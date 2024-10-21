Yavaş'tan Kaboğlu'na tepki: Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Barosu Başkanı seçilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun "Anayasa'nın ilk 4 maddesi" açıklamasına karşı çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaboğlu'nun "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözlerini alıntılayan Yavaş, "AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor." dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ne demişti?

İstanbul Barosu seçimlerinde yeni başkan seçilen Prof. Kaboğlu, ilk konuşmasında "yeni anayasa" tartışmalarına da değinen Kaboğlu, “Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te Başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet' tanımı kondu. O zaman 1961’de öngörülmüş olan ‘İnsan haklarına dayanan devlet’ kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı. Hep birlikte ‘Hak, hukuk, adalet’ diyeceğiz arkadaşlar. Yolumuz açık olsun.” demişti.