MHP'li Saffet Sancaklı: 600 milletvekilinden 400'ü obez ve aşırı kilolu

TBMM'de gerçekleştirilen 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'deki obezite sorununa dikkat çekti.

"600 milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu"

Sancaklı, 2024 yılında yapılan araştırmalara göre 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32.1'inin obez, yüzde 34.6'sının ise fazla kilolu olduğunu ifade etti. "2024'te yapılan araştırmada 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32.1'i obez, yüzde 34.6'sı fazla kilolu. Türkiye'nin 66.7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda söz alan Sancaklı, obezite ile mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlıklı yaşam ve spor alışkanlıklarının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.