Efkan Ala yanıtladı: Yeni çözüm süreci var mı?

AK Parti Genel Başkan Vekil Efkan Ala, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulunarakDEM Parti ile Cumhur İttifakı arasındaki diyalog iddiaları ile yeni çözüm süreci tartışmalarını değerlendirdi.

"Biz her gün akşam konuşuyoruz"

Ersoy "Çözüm Süreci yeniden başlıyor? O yoksa ne oluyor? Yani bu tokalaşma, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Öcalan'a çağrı, bazı görüşmeler, Sırrı Süreyya Önder'in teşekkür etmesi... Bir şey oldu. Ne oldu?" sorusuna Ala "Biz anlatalım. Şimdi biz Cumhur İttifakı... Biz her gün akşam konuşuyoruz. Ama diyoruz ki Türkiye'de, Türkiye'nin etrafında olup bitenlere bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin etrafında savaş var. Ukrayna, Rusya savaşıyor. Dünyanın eşi görülmemiş katliamları İsrail orada yapıyor. Lübnan'a saldırdı, Gazze'yi yok etti. İnsanlık gözümüzün önünde, değil mi? Tarumar ediliyor. Böyle bir vahşet görülmüş şey değil. Bir katliam çetesi, bir devlet örgüt gibi davranıyor. Hiçbir kural tanımadan her şeyi yok ediyor. Değerleri yok etti, insanlığı yok etti, vicdanı yok etti. Şimdi Türkiye, bir arada seçimlerin ana konusuydu, beka meselesi. Türkiye burada, bu kadar istikrarsız bir çerçevelede... Aşağıda Libya'ya bakın. Batımızda görüyorsunuz Rusya, Ukrayna'yı tekrar etmeyeyim. Daha dün Karabağ Savaşı Zaferi elde edildi. Daha dün, ondan önce orası nasıl bir sıkıntı halindeydi. Suriye'yi görüyorsunuz. Şimdi böyle bir yerde... İstiklal adası olarak buranın devam etmesi ve bunun tahkim edilmesi meselesi var. Şimdi biz birçok mesafe aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki daha fazla el birliği, daha fazla siyasi diyalog, daha fazla siyaset güçlensin." yanıtını verdi.

"Normalleşmeyi artıralım"

"Az önce vesayetten kurtuldu siyaset diyoruz ama siyasetin kendisi de tahkim edilsin" diyen Ala "Çünkü siyaset bir araya gelerek sorunları çözsün. Çünkü siyaset sorunları çözmenin en az maliyetli yoludur. En az maliyet. Yani bir sorunu bir ülke nasıl en az maliyetle çözer dersen siyasetle, diplomasıyla çözer. Şimdi bunun için biz diyaloğu çoğaltmak, uzlaşmayı çoğaltmak, konuşmayı çoğaltmak istiyoruz. Bir sene önce de Suriye'de savaş vardı. Tamam biz bir saniye bakın normalleşmeyi artıralım diyoruz." dedi.

"Daha fazla diyalog, daha fazla karşılıklı uzlaşma, konuşma zemini olsun"

"Normalleşme şimdi ne oldu?" sorusu üzerine Ala "Tamam güzel bir soru sordunuz. İyi de biz şimdi seçimden sonra Cumhurbaşkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geldi. Biz de Cumhurbaşkanımızla değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız orayı ziyaret etti. Sonra efendim normalleşme daha da tahkim edilsin diye açıklamalar yapıldı. Yani daha fazla diyalog, daha fazla karşılıklı uzlaşma, konuşma zemini olsun diyoruz Cumhur İttifakı olarak da. Ama ondan önce zaten her şeyi söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı şimdi de bunlara nasıl karşı çıkıyor bakın. Değil mi? Nasıl mesela ağzı alınmayacak şeylerle açıklamaları yapıyor. Yani biz o zaman her şeyi mümkündü de mi yapmadık? Böyle bir şeyi dikkate almanız lazım. Şimdi müsait oldu, mümkün oldu, yapıyoruz." yanıtını verdi.

"DEM Parti PKK'yla arasına mesafe koysun"

Ersoy "Beklentiniz ne? Mesela Dem Parti'nin PKK'yla arasına mesafe, PKK'yla ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu Ala "Koysun tabii. Düşünmeye lüzum yok ki. Eskiden ne diyordu? Arkamızda, arkalarında PKK vardı. Şimdi insanlar deniyor ki, diyoruz ki biz partilere, bakın, şiddetle, terörle bunda hiçbir beis yok. Her zaman söyleniyor. İlişkiler, onu reddedeceksiniz. İlişkiler kesilecek. Hiç bu konu tartışma konusu değil. Olduğu zaman da diyalog kurulamaz. Onun için biz şimdi bir diyalog zemini olsun istiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmalı burada bakın. Yani biz başkalarını sürekli tanımlamayalım ama herkes de, her parti de Türkiye'de işler daha iyiye gitsin istiyor ise işlerin daha iyiye gitmesini sağlayacak inisiyatifleri almalı. Alıyoruz, bak Cumhur İttifakı olarak alıyoruz. Başkaları da alsın. Sen de değiş ve oturalım gibi bir şey mi? Bu kadar tefsire bile lüzum yok ki. Orada yan yana oturuyor. Aynı konular değil mi? Mecliste yöneticilik yapıyor. Konuşuluyor. Siyaseti çoğaltalım. Siyasi zemini tahkim edelim. Diyaloğu tahkim edelim. Memleketin meselelerini siyasi alanda çözelim. Meselelere bakışımızı defalarca anlattım. Biz kendi projemizi ortaya koyuyoruz Mehmet Akif Bey. Bu projeye pay sahibi olmak isteyen, bu projeye Türkiye projesine katkı vermek isteyenlere de elimizi uzatıyoruz, kapımız açık diyoruz. Şiddete, teröre hayır. Bizim muhatabımız vatandaştır en başta ve vatandaşın şiddetle terörü reddeden, şiddetle terörle ilgisi olmayan elbette siyaset yapıcılarıdır. Yani bunu defalarca söyleyip de işleri çıkmaz hale getirmek de bir proje olabilir ama bu bizim projemizdir." dedi.

"Çözüm süreci masamızda değil"

"Çözüm süreci masamızda değil" diyen Ala "O oldu, bitti. O zaman oldu bitti ve o zaman yapıldı. O zaman bakın Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da bir Arap Baharı yaşandı. Ve inanılmaz iç kargaşa çıktı o ülkelerde. Kiminde iç savaş çıktı. Biz o zaman yapılan o demokrasideki ilerlemeler neticesinde bakın Türkiye'de de bunu denediler. Yani Türkiye'yi Gezi olayları, 8 Ekim olayları, birçok olayda darbe teşebbüsleri hepsi bunun bir parçasıydı diye düşünüyorum. Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimleriydi. Onların hepsini bertaraf etti. O dönemde yapılanlar olmasa, o dönemde alınan kararlar olmasa, o dönemde vatandaşı dikkate alan, temel hak ve özgürlükler konusundaki reformlar olmasa, Bu kadar kolay atlatabilir miydik? Demirel'e bir zamanlar bir soru sormuşlar.. "Kürtlere kötü davranıp da Türklere iyi mi davranıyor?" demiş. Şimdi sistem meselesi yani biz istiyoruz ki bütün vatandaşlarımıza Güneydoğusu'nda, Karadeniz'de, Ege'de yani bunu retorik olarak söylemiyorum. Bakın, Akdeniz'de her yerde yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize daha iyi bir atmosferde, daha iyi bir Türkiye armağan edelim. Fırsatların daha bol olduğu, sorunların giderildiği, önünün açıldığı, halkların garanti altına alındığı, Bunları inşa edelim. Şimdi bunu Güneydoğu bunun dışında mı kalacak? Tabii ki Güneydoğu'da da olacak. Karadeniz'de de olacak. Marmara'da da olacak. Yani ortak sorunlarımız var. Hangi bölgede yaşıyor olursak." dedi.