Haluk Levent duyurdu: 1 işçi toprak altından kendi imkanlarıyla çıktı

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Erzincan’ın İliç ilçesinde gerçekleşen maden faciasında İshak Demir adlı işçinin kendi imkanlarıyla çıktığını duyurdu.

Levent paylaşımda şunları söyledi:



“Ahbaplar bildirdi.

İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış.

Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar.”