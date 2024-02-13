Haluk Levent duyurdu: 1 işçi toprak altından kendi imkanlarıyla çıktı
Haluk Levent, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasında toprak altında kalan işçilerden birinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığını duyurdu.
Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Erzincan’ın İliç ilçesinde gerçekleşen maden faciasında İshak Demir adlı işçinin kendi imkanlarıyla çıktığını duyurdu.
Levent paylaşımda şunları söyledi:
“Ahbaplar bildirdi.
İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış.
Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar.”
Ahbaplar bildirdi.— Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2024
İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış.
Şu anda hastanede tedavi altında.
Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar 🙏#erzincan