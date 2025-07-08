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Kocaeli'de bir haftada 202 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 202 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Haber Merkezi
AA
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Kocaeli'de bir haftada 202 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Deniz güvenliği açısından önem taşıyan kurtarma operasyonları kapsamında KOSKEM ekipleri, 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde 202 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

En fazla kurtarma işlemi 66 kişiyle Cebeci bölgesinde gerçekleştirildi, Kumcağız bölgesinde ise 52 vakaya müdahale edildi.

Ekipler ayrıca Kerpe'de 23, Bağırganlı'da 17, Sarısu'da 10, Seyrek'te 8, Bayramoğlu'nda 6, Darıca ve Kovanağzı'nda 5'er, Karamürsel'de 4, Miço, Ereğli ve görev alanı dışında da ikişer kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu. ​​

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