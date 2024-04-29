1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta kargolar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. PTT Kargo 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Bu nedenle 1 Mayıs'ta PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak.

Özel kargo şirketlerinden 1 Mayıs çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.