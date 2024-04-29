1 Mayıs’ta toplu taşımalarda ücret alınacak mı? 1 Mayıs’ta toplu taşımalar ücretsiz mi?

1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene vatandaşlar 1 Mayıs'ta metrobüs, tramvay, metro, otobüs, marmaray, başkentray, İZBAN'a ücretsiz bir şekilde binmişlerdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.