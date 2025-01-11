Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti
Sosyal medyadaki videolarıyla "1 Milyon Mehmet" olarak tanınan Mehmet Bucak hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Mehmet Bucak, Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kriz sonucu kalbi duran Bucak, evinde yaşamını yitirirken, cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
DEVA Partili Ekmen'den taziye mesajı
DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen fenomen için taziye mesajında bulunu. Ekmen, mesajında "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun." dedi.
Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun. https://t.co/3Vok63chYd pic.twitter.com/keHxXCIGQ9— Mehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) January 11, 2025