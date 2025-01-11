Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti

56 yaşındaki Mehmet Bucak, Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kriz sonucu kalbi duran Bucak, evinde yaşamını yitirirken, cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEVA Partili Ekmen'den taziye mesajı

DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen fenomen için taziye mesajında bulunu. Ekmen, mesajında "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun." dedi.