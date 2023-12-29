1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler açık olacak mı?
Yılbaşı akşamını kutlamak için gün sayan vatandaşlar tarafından 1 Ocak 2024 tarihinde okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterlerin tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. Dolasıyla, bazı kurum ve kuruluşlar yeni yılın ilk gününde hizmet vermeyecekler. 1 Ocak'ta okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler açık olacak mı?
2023 yılının son günleri yaşanırken yılbaşı tatiline dair araştırmalar hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, milyonlarca vatandaş o gün için tatil beklentisine girdi.
Yılbaşı gecesi yapılacak programların ardından yeni yılın ilk günü resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak'ta Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler açık olacak mı?
1 Ocak'ta okullar tatil mi?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu sene 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.
Bankalar 1 Ocak'ta açık olacak mı?
Bankalar 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00'de son işlemleri gerçekleştirecek. Bankalarda yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak. İnternet şubesi ve ATM’ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılıyor. Aynı zamanda eczaneler de nöbetçi eczaneler hariç kapalı olacak.
Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacak.
2024 resmi tatil takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı