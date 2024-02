1 yıldır bölgenin yanında olan STK’lardan ‘desteğe devam’ kararı

Takip Et

MEHMET KAYA / ANKARA

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol:

SÜREKLI DESTEK VE YARDIMLARA ODAKLANDIK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bölgedeki yardımlarında “sürekliliği” ön plana aldı. TİSK ve üye işveren sendikalarının çok sayıda programı halen devam ediyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Mart ayında bölgeyi yalnız bırakmayacağız diye bölge halkına ve devletimize TİSK olarak söz vermiştik. Bunu tüm kamuoyuyla da paylaşmıştık. Bu sözümüzü tuttuk. Biz halen oradayız. Teşkilatımızla beraber, projelerimizle beraber, bölgeye maddi manevi destek vermeye devam ediyoruz. Yaşadığımız büyük felaketin üstesinden gelebilmenin yolunun birlik beraberlik ruhu ve iş birliği içinde yapacağımız çalışmalardan geçtiğini her zaman ifade ettik. Biz de TİSK olarak, durmadan, yılmadan, unutmadan, istikrarlı bir şekilde yardım ve desteklerimize devam edeceğiz. Bunu da bir kez daha belirtmek isteriz” görüşünü vurguladı.

TİSK deprem sonrası acil desteklerin ardından bir eylem planı doğrultusunda bölgede devam eden program ve projeler oluşturdu. Acil ihtiyaç ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin gıda, giysi, barınma, diğer ihtiyaçların sağlanmasında rol oynandı.

AFAD’ın “Türkiye Tek Yürek” Kampanyasına ile TİSK adına TİSK Mikrocerrahi Vakfı tarafından 25 milyon TL bağış yapıldı. TİSK ve bağlı sendikalar ile üye firmaların nakdi bağış tutarı 10 milyar TL olarak belirlendi. Konteyner kentlerin çok önemli bir kısmı bu firma ve kuruluşlarca bağışlandı. Çocuklara yönelik Yeşilay ile birlikte 500’ün üzerinde psikososyal destek sağlandı ve devam ediyor. Tüm vatandaşlar için psikososyal destek hattı açıldı. Bölgede öğrencilerin desteklenmesine de devam ediliyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay:

BÖLGEYE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ, diğer sendika-konfederasyonların da dahil olduğu süreçte arama kurtarma faaliyetlerinin ana unsurlarından biri olan maden işçilerinin bölgeye erişiminde büyük rol oynadı. 7 bin 600 maden işçisi kurtarma faaliyetine katıldı. Depremin ilk anında oluşturulan kriz masası arama kurtarma ve acil destekleri organize etti. Konfederasyon yöneticileri ilk andan itibaren deprem bölgesinde yer aldı. Sendika ve konfederasyonca toplanan 30 milyon TL değerinde acil yardım malzemesi iletildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bölgedeki faaliyetlere katıldı. Atalay değerlendirmesinde, “Türkiye yaşanan deprem felaketi sonrası önemli bir ulusal dayanışma örneği göstermiştir. Bu dayanışmada Devletimiz ile birlikte başta Konfederasyonumuz olmak üzere sendikal kuruluşlar, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yerel idareler çalışmalar yapmıştır. Sendikal örgütlenmenin önemi ve gücü, toplumsal dayanışmaya katkısı -bir kez daha- ortaya konulmuştur” dedi.

TÜRK-İŞ alanının diğer paydaşlarıyla koordinasyon içinde de çalışmalar yürütüldü. Bölgedeki işçilere nakdi yardımlar sağlandı. Bölgede ve Türkiye’nin farklı yerlerindeki tesis ve misafirhanelerde barınma imanı sağlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Adana’da gerçekleştirildi. Tek Yürek kampanyasına 20 milyon TL’lik bağış yapıldı. 8 Mart emek ve dayanışma günü nedeniyle kadınlar arası dayanışma örneği sergilendi. Bölgede sendikalı ve kayıtlı çalışmanın önemi tekrar vurgulandı.

HAK-İŞ:

DESTEK PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDIYOR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bölgede madencilerin en etkin grup olarak arama kurtarma çalışmalarına katılımının organizasyonu başta olmak üzere ilk andan itibaren bölgedeki çalışmalara katıldı. Konfederasyon ve sendika yöneticileri bölgeye giderek yardımları koordine etti. HAK-İŞ 2019’da genel kurul kararları doğrultusunda kurduğu “Afet İşleri Komitesi” aracılığıyla da hazırlıklı olarak faaliyetlere katıldı. Bu komite faaliyeti olarak oluşturulan HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi ilk andan itibaren çalışmalara katıldı, çok sayıda kişiyi kurtardı. Deprem sabahı toplanan HAK-İŞ Başkanlar Kurulu faaliyetleri yönetti.

Bölgenin acil gıda vb. ihtiyaçları yanında, daha ileri safhada ihtiyaç duyulan, uyku tulumu, ısıtıcı ve jeneratörlere de odaklanıldı. İlk etapta ayni ve nakdi 15 milyon TL, Tek Yürek Kampanyasına da 10 milyon TL nakdi yardım yapıldı. HAK-İŞ’e üye 100 bin kişi depremden etkilendi. Bu kişilerin her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 270 milyon TL yardım sağlandı. Konfederasyon ve sendikaların bütün barınma imkanları depremzedelere açıldı. HAK-İŞ Konfederasyonundan “HAK-İŞ olarak, elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız. Her sorunu çözemeyiz. Her talebi yerine getiremeyiz ama o sorunla mücadele edebiliriz. Bizim prensibimiz şu, deprem bölgesini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir ayağımız bölgede olacak” değerlendirmesi yapıldı. Konfederasyon afetin birinci yılında genel değerlendirme ve anma amacıyla bir program da düzenledi.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer:

HAYAT HER ANLAMDA NORMALE DÖNENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer, Türk milletinin zorlu süreçte sergilediği dayanışmanın yaraları sarma yolunda verilen mücadeleye güç kattığını belirtti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğunu ifade eden Koçer, “Bu zor zamanlarda bir yandan kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yasını tutarken diğer yandan yaralarımızı sarmak, afet bölgesinde hayatı normalleştirmek için var gücümüzle çalıştık. Bölgenin en büyük sanayi ve ticaret kenti olarak, sadece Gaziantep’in değil depremden etkilenen diğer illerin de yeniden ayağa kalkması için önemli bir sorumluluk üstlendik” dedi. Yıl boyunca depremzedelere yönelik yürütülen yardım kampanyalarına GAGİAD üyelerinin hem öncülük ettiğini hem de aktif olarak katıldığını belirten Koçer, gösterilen dayanışmanın sadece acil yardımla sınırlı kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Gaziantepli genç iş insanları olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumlulukla, depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken diğer yandan da bölgesel kalkınma projelerine destek vererek, ticari hayatı canlandırmaya çalıştık. Gaziantep olarak ekonomik kapasitemizden ve milletimize olan bağlılığımızdan aldığımız güç ve afet bölgesi içerisindeki stratejik konumumuzla bu zorlu dönemde bölgesel kalkınmaya yönelik projelerimizi sürdürmeye kararlıyız. Bölgemizde hayat her anlamda normale dönene kadar çalışmaya devam edeceğiz.”

Yasemin Açık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık:

BÖLGENIN SOSYAL GELIŞIMI IÇIN PROJE GELIŞTIRECEĞIZ

Yasemin Açık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, dayanıklı şehirler, dirençli işletmeler, sağlam ve sağlıklı yapılar için her şeyden önce dayanıklı bir toplum inşa edilmesi gerektiğini söylefi. Açık, “Biz de bu yaklaşımla depremden etkilenen kentler başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da özellikle kız çocuklarının, gençlerin ve kadınların hayatına değer katacak çalışmalar yapmayı, ulusal ve uluslararası olmak üzere kapsamlı iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

100. Yıl Köyü Platformu:

HATAY’A UMUT OLMAK IÇIN TEMEL ATTIK

Mustafa Kemal Üniversitesi, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Blocks for Hope gönüllüleri ve iyilik elçileri sanatçı Uğur Aslan ve sanatçı İlker Ayrık tarafından kurulan 100. Yıl Köyü Platformu, Hatay’da depremzede vatandaşlara yuva olmak için hayata geçirilen 100. Yıl Köyü’nün temellerinin atıldığını duyurdu. Toplam maliyeti, arsa değeri hariç 125 milyon TL olan, Hatay Jandarma Asayiş Vakfı›na 10 yıllığına tahsis edilen Mustafa Kemal Üniversitesi arazisi üzerindeki 100. Yıl Köyü’nün projenin altyapısı AFAD tarafından tamamlandıktan sonra, üstyapısı yine 100. Yıl Köyü Platformu paydaşları tarafından tamamlanacak.

El Ele Eğitim ve Kültür Derneği:

ÇOCUKLAR VE KADINLAR İÇİN HATAY’DAYIZ

İstanbul’un en yoğun göç alan bölgelerinden Esenyurt ilçesinde yaşayan ailelerle, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim desteği veren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bölgede kurduğu rehabilitasyon merkezinde çocuklara ve kadınlara destek vermeyi sürdürüyor. Dernek’ten yapılan açıklamada, “Acil afet destek modeli kapsamında oluşturulan rehabilitasyon merkezinde “Destek Ol” teknoloji eğitim programları için gönüllülerle, deprem bölgesindeki aileler ve çocuklar bir araya geliyoruz. Deprem sonrası yönetim temel alınarak, yaşanan travma, stres bozukluğu, depremin çocuklar, gençler ve aileler üzerindeki etkisini rehabilite etmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Hatay’da yer alan Umut Kent’te 2023 Nisan ayından bugüne yerleşik olarak çocuklar ve kadınlara destek oluyoruz” denildi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü:

SANAYİ TOPARLANMA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, depremlerden olumsuz etkilenen bölge sanayisinin toparlanma mücadelesinin sürdüğünü belirtti. Kütükcü, “Depremden etkilenen 11 ilimizde 37’si işletmede olmak üzere toplam 59 OSB’miz bulunuyor. Bu OSB’lerimizdeki 5 bin 185 firmamızda 559 bin 930 kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor. Deprem bölgesindeki OSB’lerin toparlanması, devletimizin ve milletimizin desteğiyle devam ediyor” diye konuştu. Deprem bölgesindeki her şehirde kendine özgü şartların oluştuğunu söyleyen Kütükcü, her şehrin toparlanma sürecinin farklı seyrettiğini bildirdi. Kütükcü, depremden en çok etkilenen 5 şehirdeki OSB’lerle ilgili şu bilgileri verdi: “Depremden en çok etkilenen 5 şehrimiz olan Adıyaman’daki OSB’lerimizde depremin yaşandığı şubat ayında üretim kaybı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70’lere ulaşmıştı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında bu oran yüzde 9,7’ye geriledi. Aynı dönemde Hatay’daki OSB’lerimizde üretim kaybı yüzde 74’ten yüzde 19’a, Malatya’daki OSB’lerimizde üretim kaybı yüzde 70’den yüzde 6,6’ya geriledi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki OSB’lerimizdeki üretim kayıpları ise telafi edilerek, pozitif alana geçildi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 üretim kaybı yaşayan Gaziantep’teki OSB’lerimiz, geçtiğimiz yılın aralık ayında üretimlerini yüzde 4,1 artırırken, aynı dönemde yüzde 74,5 üretim kaybı yaşadığımız Kahramanmaraş’taki OSB’lerimiz üretimlerini yüzde 0,69 artırdı.”

OSBÜK olarak deprem anından itibaren çok hızlı hareket ettiklerini ve bölgenin yanında olduklarını anlatan Kütükcü, şunları kaydetti: “81 ilimizdeki tüm OSB’lerimizle bölgenin insani ihtiyaçlarının karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına, iş makinesi ve teknik ihtiyaçların karşılanmasından, konteyner ihtiyacından kalıcı konut ihtiyacının karşılanmasına değin her alanda deprem bölgemiz için seferber olduk.”

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz:

ZOR SÜREÇLERİ DAHA ÖNCE ATLATTIK, YİNE YAPABİLİRİZ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, geçen 1 yıllık sürede bölgenin yeniden ayağa kalkması için tüm Türkiye’nin çalıştığına dikkat çekti. Ahmet Öksüz, “Yaşanan felaketten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında tekstil sektörümüz geldi. Tekstil şehri Kahramanmaraş’ın da tekstil ve hazırgiyim sektörü ihracatı 2023’te yüzde 30 geriledi. Ancak biz daha önce de zorluklar yaşadık. Özel sektör ve devletimizin el birliği ile tüm yaşanan daralmalardan güçlenerek çıktık. Yaşanan zor süreçleri daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam atağı ile güçlenerek atlattık. Birlik olup, ülke menfaatine olan politikaları uygularsak yine yapabiliriz, buna yürekten inanıyoruz” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç:

YAŞADIKLARIMIZDAN DERS ALIRSAK DEPREME GÜCÜMÜZ YETER

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında göz önünde bulundurulması gereken en önemli konunun, kentlerin başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli hale getirilmesi olduğunu söyledi. Ardıç, yaşananlardan ders alınması halinde depreme gücün yetebileceğini bildirdi.

Ardıç, ASO’nun deprem yardım faaliyetlerini şöyle özetledi: “Öncelikle ne yapabileceğimiz konusunda TOBB ile temasa geçtik. ASO bünyesinde ‘Deprem Afet Kriz Toplantısı’ yaptık. Deprem bölgesinde konteyner kent kurmak için kampanya başlattık. ASO üyelerinin büyük gayretleri, fedakarlıkları ve bağışlarıyla Ankara’daki bir firmamızda ürettiğimiz, içinde 2 oda, 4 yatak, tuvalet, duş, nevresim takımı, mutfak evyesi ve ısıtıcısı da bulunan tam teşekküllü konteynerleri Hatay’a gönderdik. Hatay’daki ilk konteyner kent olan, tam donanımlı ASO Yaşam Merkezi’ni faaliyete geçirdik. 300 konteynerin bulunduğu bin 500 kişilik ASO Yaşam Merkezi’nde yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi, çocuk oyun parkı ve internet ağı gibi sosyal bileşenler de yer alıyor.”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ ZORLUK YOK

Depremin hemen ardından devlet, iş dünyası, STK’lar ve milletin her ferdinin Türkiye için tek yürek olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk, hiç bir engel yok” dedi.

Baran, ATO’nun deprem yardım faaliyetlerini şöyle özetledi: “Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek üzere bebek bezinden gıda maddesine, jeneratörden ısıtıcıya, battaniyeye, uyku tulumuna varıncaya kadar her türlü ürünü tırlarla bölgeye ulaştırdık. Afet bölgesinde meydana gelen akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere tankerlerle akaryakıt sevkiyatı gerçekleştirdik. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdik, onlarca iş makinesi, vinç, beton delici ve demir kesici aleti, afet bölgesine gönderdik. Hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak destek verdik. İçinde ısınma, aydınlanma gereçleri ile jeneratörlerin, ranza yatakların yer aldığı çadırlar kurduk. Günlük 20 bin kişiye sıcak yemek servis eden mobil mutfaklar oluşturduk, mobil tuvaletleri kullanıma sunduk. Depremzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için İskenderun Çay Mahallesi’nde 96 ailenin barınabileceği bir prefabrik yaşam alanı inşa ettik.”