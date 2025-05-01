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Özgür Özel, tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'nin ailesine ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin ailesini ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'nin ailesine ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Özgür Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.

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