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10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım’da 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir’e yapılan ziyaret sayısını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

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