100. yaşa muhteşem gösteri

Cumhuriyetimizin 100. doğum günü erken saatlerden itibaren yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Karada başlayan gösterilere hava şovları da katılınca büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'nda yapılan drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle İletişim Başkanlığı'nca 2023 drone ve havai fişeklerle İstanbul Boğazı'nda görsel şölen hazırlandı. Türkiye'nin 100 yıllık yolculuğunu konu alan görsel şölen izleyenlere unutamayacağı dakikalar yaşattı.