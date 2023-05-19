104. yılında 19 Mayıs coşkusu

Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "#HEPYAŞIMIZ19" temasıyla ülke genelinde 15-21 Mayıs tarihlerinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, ilk olarak Ankara'da buluşacak. Temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin saat 09.30'da Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Sinan Akçıl, Başkent Millet Bahçesi'nde saat 20.00’de konser verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin coşkusunun, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı ruh ve heyecanla yaşandığını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünde tek güvencesinin Atatürk'ün işaret ettiği gibi gençler olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bilimde, sporda, sanatta, hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefine gençlerimizle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'de tören

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Ata'nın huzuruna çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir, resmi törenlerin ardından ziyaretçilere açıldı.



"Aziz Atatürk; 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. İşaret ettiğiniz muhasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda, her alanda olduğu gibi sporda da pek çok başarı elde ettik. Bu başarılar milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

İstanbul

İstanbul Valiliğince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nda program düzenlendi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve gençler katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından gençlik korosu konseri, spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

İzmir

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Çeşitli halk oyunlarının oynandığı törende, farklı dallardaki sporcular da gösteri sundu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, etkinlikler kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Konuşmaların ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Demir, gençlerin, cumhuriyetin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Kutlama programında, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hatay

Hatay'daki tören TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, 8. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'deki törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler, "Özgürlük Ateşi Kortej Yürüyüşü ve Bayrak Koşusu" kapsamında konteyner kentten Tosyalı Kapası Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Spor salonunda devam eden törenlerde Vali Erdinç Yılmaz, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'in günün anlam ve önemini dair konuşmalarının ardından şiirler okundu, spor gösterileri sunuldu.

Törende, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere yardımda bulunan gönüllülere plaket verildi.