11 ilde yıkılacak bağısız birim 821 bin 302'ye ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Konteyner kurulumlarını da hızlıca tamamlayarak vatandaşların çadırlardan konteyner kentlere geçiş sürecini yürüteceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "7 bin personelimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te. Bu kapsamda bugüne kadar depremlerden etkilenen 11 ilimizde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bağımsız bölüm, 279 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Şanlıurfa'mızdaki durum ise şöyle; 17 bin 267 bağımsız bölümden oluşan 7 bin 417 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespiti yapıldı."

“Hasar tespit çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine geldik”

Kurum, hasar tespit çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine gelindiğini aktararak, "İnşallah hızlı bir şekilde diğer illerimizi de tamamlayacağız. Artçı depremler sebebiyle yeniden hasar tespitini yaptığımız illerimiz, ilçelerimiz mevcut. İnşallah önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Hasar tespit çalışmaları sonuçlarını e-Devlet üzerinden vatandaşlara bildirdiklerine değinen Kurum, "Askı sürecine başlayacağız. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve e-Devlet üzerinden askıya geçeceğiz. Vatandaşlarımız askı sürecinde hasar tespitlerine itiraz edebilirler. Bu itirazların hepsini tek tek yerinde değerlendireceğiz. Hasar tespitinde bir hata var mı yok mu yeniden gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, bu konuya ilişkin belirlenen yerlerde iletişim ofislerinin kurulduğunu, vatandaşların soru ve taleplerini buralara iletebileceğini anlattı.

"Elimizdeki 700 rezerv konutu vatandaşlarımıza sunacağız"

Bakan Kurum, çerçevede ellerindeki rezerv 700 konutu evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlara sunacaklarını, bunun da Şanlıurfa'nın ayağa kalkması adına önemli bir süreç olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bir taraftan da yeni afet konutlarının yapım sürecini yürüttüklerini anlatan Kurum, şu bilgileri verdi: "11 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürütüyoruz. İlk etapta mikro bölgeleme, jeolojik ve yine jeofizik incelemelerimizi yaptığımız alanlarımızda Şanlıurfa'mızda ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda 6 bin 631 konutumuzu ve 1900 de köy evimizin yapım sürecini başlattık. İnşallah 8 bin 531 konutumuzun hem il merkezinde hem de ilçelerimizde şehrin en güzel alanlarında, vatandaşımızı mutlu edecek ve şehrin büyüme öngörüsünü de dikkate aldığımız alanlarda inşasını yürüteceğiz."

Kurum, esnafa, yeni sanayi sitelerinin yapımı amacıyla meslek örgütlerinin taleplerinin olduğunu dile getirerek, esnafa daha iyi siteler yapılabilmesi amacıyla Hazine arazilerini planlayacaklarını ve tahsis sürecini de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesiyle yürüteceklerini kaydetti.

"Martta 11 ilimizde 15 bin köy evinin yapımına başlıyoruz"

Bakan Kurum, 21 Şubat'tan bu yana ihale süreçleriyle sözleşmelerini imzalayıp konut yapım sürecine başladıkları illere değinerek, şu bilgileri paylaştı: "Gaziantep'te bu kapsamda 9 bin 61 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 911 konut ve yine köy evi, Kilis'te 645, Hatay'da 1667, Kahramanmaraş'ta 7 bin 247, Şanlıurfa'da 894, Malatya'da 5 bin 428, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 konut olmak üzere şu ana kadar 27 bin 253 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak fiilen şantiyelerde yapım sürecine başladık. Yine mart ayında eş zamanlı olarak 11 ilimizde 15 bin köy evinin yapımına başlıyoruz. Önümüzdeki mayıs ayını da koyduğumuzda 309 bin konutumuzu 11 ilimizde hasar tespit durumlarına göre yapıyor, başlatıyor olacağız."