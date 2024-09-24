12 kentte FETÖ operasyonu: 7 asker gözaltında
12 kentte düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
AA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ve polis ekiplerince 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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