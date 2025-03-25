15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli polisler kaza yaptı! Yaralılar var
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli polis ekibi kaza yaptı. 2 polisin yaralandığı kaza nedeniyle trafik Anadolu Yakası istikametinde kontrollü olarak veriliyor.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş kısmında saat 10.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş’tan Üsküdar yönüne seyir halinde olan motosikletli polis ekibi, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı.
Kazada 2 polis yaralandı
Kaza sırasında 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosikletli polisler arkadaşlarına yardım etmek üzere olay yerine gelirken, yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.