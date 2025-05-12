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Adalet Bakanı Tunç: Terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK'nın fesih kararına ilişkin "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız." ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç: Terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK'nın kendini feshetmesinin ardından açıklama yaptı. Adalet Bakanı Tunç, "Terör belasını sona erdirme yolunda, ülkemizin kalkınması ve birlik beraberliği açısından kritik bir dönüm noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız.

Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır.

"Tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum"

Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum.

Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.

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