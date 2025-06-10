'Asım Kibar’ın talimatıyla istihdamımızı her yıl için en az yüzde 10 artırıyoruz'

Kurban bayramının üçüncü günü bir duayen iş insanı sonsuzluk yolculuğuna uğurlandı. İsteği üzerine ailesinin, sade, mütevazı olmasına özellikle gayret ettiği cenaze töreninde, Türkiye iş yaşamının en tepe kuruluşlarının patronları da, işletmelerinde çalışan işçisi de, Kayseri’den hemşerileri, köylüsü de naaşı önünde saf tuttu.

Türkiye’nin sanayileşme hamlesinin öncü isimlerinden Asım Kibar, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nın ikinci günü yaşama veda etti. Aynı günün sabahında bayram kutlaması yaptığımız Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, akşam üzeri 18.45’te vefat haberini alacağı Asım Kibar’ın ardından ikinci kez baba acısı yaşayacaktı. ‘Çınar’ını kaybetmenin sarsıntısını törendeki taziye grubunun ilk sırasında, sevenlerine sarılarak azaltmaya çalışan Ali Kibar, babasının iş yaşamındaki sihirli değneğini, gazetemiz bünyesinde çıkan İz Bırakan Babalar kitabındaki yazısında, “Babam, Anadolu’nun kalbinden gelen güzel yürekli bir adamdır, insanlarla nasıl konuşacağını, işçisiyle memuruyla, patronu ile neler paylaşacağını çok iyi bilir, ağzından çıkan tüm cümleler samimidir. Çalışanların ‘Asım Babası’dır O” ifadeleriyle aktarmıştı.

Asım Kibar ve Ali Kibar

Ali Kibar’ın vurguladığı güzel yürek, 93 yıllık yaşam yolculuğunda duayen sanayiciye eşlik etti. Güveni ilk sırada tutuşu, sakin üslubu, karşısındakine ve işine gösterdiği samimiyeti, dengeli hali kariyer merdivenlerini emin adımlarla çıkmasını sağladı.

İş prensipleri; güven, samimiyet ve denge üzerine kuruluydu

Kamuoyu, Asım Kibar’ı daha çok girişimci ve sanayici yönüyle tanıyor. Oysa ilk iş deneyimlerini, ailesine ait esnaf dükkanında kumaş satarak yaşadı. 32 yaşında davet edildiği Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda 1970’e kadar 6 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği ve başkanlık görevlerinde bulunduğu gibi, hissedar olan Kayseri’nin ünlü patronları arasında ‘denge insanı’ oldu.

Orta Anadolu Mensucat’ta sergilediği fikirlere açık yapısını, farklı farklı konularda yaşamı boyunca uyguladı Asım Kibar. Örneğin eşi Semiha Kibar’a hemen her konuyu danışacak, yol göstericiliğinden pek çok alanda yararlanacaktı. 16 Ağustos 2023 tarihli yazısında Vahap Munyar’ın ifade ettiği gibi Assan Alüminyum’un tesislerinin inşa edileceği arazinin seçiminde de Semiha Kibar’ın fikirleri öncü rol oynadı. Çocuklarından, çok uzun süreli ilişkiler kurdukları yöneticilerine, işçilerine uzandı Asım Kibar’ın ‘danışma meclisi’…

Çocukları Ali, Ahmet ve Aysun Kibar'ın daha iyi eğitim alabilmeleri için taşındığı İstanbul’da 1971'de iş yaşamına sıfırdan, küçük bir odadan ibaret ofisinde başladı. Çalışkanlığa ve azme dayalı prensipleriyle 10 yılı aşkın süren ticari yaşam, 1972’te Kartal Sac İşleme tesisiyle sanayiciliğe evrildi. Ardından peş peşe geldi sanayi tesisleri. 1974’te üretimine soyunduğu rulodan ruloya galvaniz ile döneminde alüminyumun en önemli yatırımını gerçekleştirdi. 1994 krizinde, Güney Koreli Hyundai Grubu ile ortak otomobil fabrikası açtı. 1984 yılında kurduğu Kibar Holding’i 2014 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olarak yönetti. O tarihten itibaren onursal başkan olarak da işleri yakından takip etmeyi sürdürdü.

"Yurt dışı yatırıma, global rekabet avantajını göstererek ikna ettik"

Yaşamı boyunca sanayileşmenin Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu bilen ve bu amaç doğrultusunda yatırımlar planlayan Asım Kibar’ın ilk zamanlar yurt dışı yatırımlara sıcak bakmadığını dile getiren Haluk Kayabaşı, “Bazı ürünlerde eğer tüketim pazarlarında üretim yapmazsak uluslararası rekabette geri kalıyoruz. Globaldeki tesislerimizin yarı mamül ihtiyaçları Türkiye’deki tesislerimizden karşılanıyor. Yani iç pazardaki fabrikalarımızı da desteklemiş oluyoruz’ şeklindeki sözlerimiz üzerine ikna edebildik Asım Bey’i” diye konuştu.

Azerbaycan ve Ürdün’de üretim tesisleri bulunan Assan Panel, Birleşik Krallık Suffolk’ta yer alan Freeport East'te, 45 milyon sterlinlik yatırımla kuracağı fabrikanın temellerini attı. 2016’nın ilk aylarında faaliyete geçecek tesis, İngiltere ve Avrupa pazarına Assan Panel'in yüksek teknoloji ürünlerini sunacak. Alanında Avrupa’nın en büyük tesisi Assan Alüminyum da yurt dışında iki ayrı fabrika ve marka satın alma görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’daki tesis için 150-200 milyon dolar, ABD’deki tesis için ise 100 milyon dolar yatırım planlanıyor.

En büyük miras

Haluk Kayabaşı

Sosyal medya hesabından “Kıymetli büyüğüm, öğretmenim, ustam Asım Kibar’ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Acımı anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Asım Bey'e bir danışayım duygusunun yarattığı güven, ondan öğrendiklerim… Kocaman bir derya… Şimdi özlemek kaldı sadece elimde avucumda” cümleleri ile Asım Kibar’a veda eden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, 44 yıldır Topluluk bünyesinde çalışıyor. Ali Kibar’ın üniversiteden okul arkadaşı olan Kayabaşı 2018'den bu yana CEO olarak görev yapıyor. Cenaze merasiminden bir gün sonra dün görüştüğümüz Haluk Kayabaşı, Asım Kibar’ın en büyük mirasının, Kibar Holding yanında altın değerinde iş prensipleri ve talimatları olduğuna dikkat çekiyor. Asım Kibar’ın “Ülkemizin sanayileşmeye ihtiyacı var. Şirketlerimizi, istihdamımızı her yıl en az yüzde 10 büyütmezsek, kendimizi başarılı sayamayız” dediğini ifade eden Kayabaşı, “1980’den bu yana büyümemizi hep yüzde 10’un üzerinde tuttuk” diyor.

3'üncü kuşaktan 4 isim devrede

Ailenin üçüncü kuşağından 4 temsilcinin Kibar Holding'e bağlı şirketlerde mesaiye başlamaları, Asım Kibar'ın büyük mutluluk duyduğu gelişmelerden olmuş. Torunları Senem Kibar Sezek ile Kerem Kibar (Ali Kibar'ın çocukları) ile Emre Öztemir ve Dilara Öztemir Eczacıbaşı (Aysun Kibar'ın çocukları) grubun çeşitli şirketlerinde görev yürütüyor.