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Bayram dönüşü trafik yoğunluğu rekor kırdı! 43 ilin kilit kavşağı görüntülendi

Kurban Bayramı tatilinin son gecesinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. 43 ilin geçiş güzergahı havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
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Bayram dönüşü trafik yoğunluğu rekor kırdı! 43 ilin kilit kavşağı görüntülendi
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43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gecesinde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bayram yoğunluğu trafiği kilitledi

Özellikle tatilin son gününde memleketlerinden ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen milyonlarca vatandaş, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yüz binlerce aracın aynı anda yola çıkmasıyla birlikte kentte adeta trafik kilitlendi. Araçların zaman zaman dur-kalk yaptığı gözlendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği havadan görüntülendi.

Ekipler trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı

Trafik akışını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve kavşak noktalarında yoğun mesai yaptı. 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, kavşaklarda yönlendirme yaparak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Denetim noktalarında sürücüler hem hız hem de emniyet kemeri konusunda uyarılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için anonslarla dikkatli olunması istendi. Karayolları ekipleri de ulaşımı rahatlatmak için bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

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