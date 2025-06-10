Ferdi Zeyrek’in vefatı yasa boğdu! CHP'den miting açıklaması geldi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi, CHP’yi derinden sarstı. İstanbul Avcılar’da 11 Haziran’da yapılması planlanan miting, bu acı kayıp nedeniyle bir hafta sonraya ertelendi.
CHP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle İstanbul Avcılar’daki mitingini erteleme kararı aldı. 48 yaşındaki Zeyrek’in ani ölümü sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı, “Değerli yol arkadaşımızın acısı hepimizi yasa boğdu” açıklamasıyla mitingin bir hafta ertelendiğini duyurdu.
Avcılar mitingi ertelendi
11 Haziran Çarşamba günü ilçe mitinglerinden dokuzuncusu düzenlenecekti. Bu haftaki miting, belediye başkanı Utku Caner Çaykara’nın tutuklanması vesilesiyle Avcılar’da olacaktı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle Avcılar mitinginin gelecek haftaya ertelendiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Değerli İstanbullular, 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir.”