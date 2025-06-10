Nezih Allıoğlu: Asgari ücrete temmuzda artış gerekebilir!

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, asgari ücrete artışın gerekebileceğini söyledi. Yılın kalanında piyasanın hemen rahatlamasının kolay olmayabileceğini belirterek, açıklanan 30 milyar TL’lik KGF desteğinin 150-200 milyar TL bandına çıkarılması gerektiğini söyleyen Allıoğlu, “Haziranda olası bir faiz indirimi ya da kredi limitlerinde gevşeme yaşanması olumlu yansımalar yaratabilir. Ancak bu adımlar atılmazsa, mevcut daralmanın etkisi hissedilmeye devam eder.” yorumunu yaptı.

İSO 500 şirketleri için açıklanan verilerde büyük şirketlerin dahi zorluk yaşadığını, KOBİ’lerin daha olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, krediye erişim zorluklarının giderilmesi yanında, güven ortamının kesintiye uğramayacağı beklentisinin de önem kazandığını vurgulayarak, “Büyük şirketler bu kadar zorlanıyorsa, daha kısıtlı sermayeyle çalışan KOBİ’lerin durumu daha da çetin. Güven ortamını zedeleyen ekonomik dalgalanmalar, yatırım kararlarını öteliyor. Rezerv artırımı çalışmaları sürüyor, ancak toparlanma zaman alacak gibi görünüyor. Piyasaların güven ortamının kesintiye uğramayacağına inanması, ekonomik istikrarın sürekliliğini koruması gerekiyor.” değerlendirilmesinde bulundu.

“Asgari ücrette ara artış gerekebilir”

Yılın ilk yarısı sonrası asgari ücrete artış yapılması tartışmalarına değinen Nezih Allıoğlu, bu artışın gerekli olabileceğini vurgulayarak, “Temmuz ayında, en azından enflasyon oranında bir artış yapılmasını faydalı buluyorum. Hane halklarının alım gücü zayıfladı, geçim sıkıntısı toplumun büyük kısmının en önemli gündem maddesi ve enflasyon henüz istenen seviyelerde değil. Geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin desteklenmesi, dar gelirli kesimlerin alım gücünü korumaya yönelik adımlar, ekonomik ve sosyal dengeyi korumak açısından önemli.” görüşünü belirtti.

Otomotiv satışları yüksek olabilir

Türkiye’deki otomotiv sektörü satışları konusunda ise 2025’in de artışla kapatabileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Geçen yıl tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaşılmıştı. Bu yıla baktığımızda; ÖTV muaf araç satışına bazı kısıtlamalar geldiği için satış rakamının bu yıl için 1 milyon kadar olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu yılın ilk dört ayına ilişkin rakamlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 2,7 arttığını gösterdi. Ekonomideki güçlüklere, kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen, araç satışları hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıla nazaran daha fazla araç satılıyorsa bunun nedeni önümüzdeki günlerde araç fiyatlarının daha çok artacağına inandığımız içindir. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın üstünde olur.”