Eğitim Sen hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eğitim Sen, dün yaptığı açıklamada "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" dedi ve yükseköğretimde 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmeme kararı duyurdu.

Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Öğrencileri yürüttükleri demokratik Türkiye, özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız!

Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak, 25 Mart 2025… — Eğitim Sen (@egitimsen) March 24, 2025

Açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."