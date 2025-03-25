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Eğitim Sen hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün hizmet üretmeme kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Eğitim Sen hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eğitim Sen, dün yaptığı açıklamada "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" dedi ve yükseköğretimde 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmeme kararı duyurdu.

Açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."

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