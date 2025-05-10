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Son dakika: Erol Eğrek'in ölümüne neden olan 6 kişi hakkında tutuklama talebi

Çalık Holding önünde Erol Eğrek’in öldüresiye darp edilmesine ilişkin olay ile ilgili 6 şüphelinin savcılıkta savunmalarının alınmasının ardından “kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler.

Haber Merkezi
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Son dakika: Erol Eğrek'in ölümüne neden olan 6 kişi hakkında tutuklama talebi
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Çalık Holding'in eski çalışanı Erol Eğrek'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmaları talep edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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