16 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 16 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Yürütme ve idare bölümü

Atama kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

Yönetmelikler

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği

Tebliğler

–– İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)

–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/1)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/1)

Karar

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2024/2)

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2020/66, K: 2023/199 Sayılı Kararı

İlân bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri