17 kentte uyuşturucu operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyonkarahisar, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, 16 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonları yapıldı.

İstanbul'da 110 kilogram metamfetamin, 250 bin uyuşturucu hap, Ordu'da 7,5 kilogram esrar, Bursa'da 1 kilogram esrar ve 400 gram metamfetamin, 11,5 kilogram bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu, Hakkari'de 12 kilogram esrar, Muğla'da çeşitli miktarda esrar ve skunk, Afyon'da 1,5 kilogram esrar, Uşak'ta çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai, Denizli'de 0,5 kilogram esrar ve 0,5 kilogram kokain, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Manisa, Aksaray, Balıkesir, Kırıkkale ve Bolu'da çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yerlikaya'nın açıklamasıyla beraber operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

Tekirdağ'da 10 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 10 adres ve 10 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 10.96 gram esrar, 2 tablet halinde 28 adeti sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet 9x19 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan malzemeler, uyşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6’sı aranan şahıslardan olmak üzere 10 şahıs yakalandı. (AA-İHA)