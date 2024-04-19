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18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Nisan 2024 perşembe Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 18 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 18 Nisan perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

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18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Nisan 2024 perşembe Süper Loto sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 44.601.684,27 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 13 talihli de 87.906,90 TL kazandı. Süper Loto 18 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

18 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 18 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 44.601.684,27 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

10 – 23 – 37 – 46 – 54 – 57

Kazanan kategoriler

   Kategori            Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

         6                                 Devir                           44.601.684,27 ₺

         5                                    13                                87.906,90 ₺

         4                                 1.065                               1.669,15 ₺

         3                                22.646                                 95,30 ₺

         2                               216.529                                10,55 ₺