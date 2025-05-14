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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız protestosu: 6 öğrenci tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden ve gözaltına alınan 97 kişiden 15’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öğrencilerden 6’sı tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız protestosu: 6 öğrenci tutuklandı
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilerden 15’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Protestolarda toplam 97 öğrenci gözaltına alındı.

6 öğrenci tutuklandı

Gözaltına alınan 97 öğrenciden 15’i, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 15 öğrenciden 6’sı tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T24 muhabiri Can Özçelik de adli kontrolle serbest kalanlar arasında.

Yıldız neden protesto ediliyor?

Nurettin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamada “Her müslüman delikanlı, her müslüman kız fiziksel, sağlık açısından bir sorun yok ise evlenmeye namzettir. Şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkeğin nikahlanmalarında bir sorun yoktur. Kuran'a iman eden bütün müslümanlarda evlilik için bir yaş söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı. 

Nurettin Yıldız, yaptığı başka bir açıklamada açıklamada kadına yönelik şiddet konusunda  “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demişti.

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