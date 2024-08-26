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18 yaşındaki genç kızın cesedi kanepenin içinde bulundu, baba tutuklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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18 yaşındaki genç kızın cesedi kanepenin içinde bulundu, baba tutuklandı
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Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi, 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine ekipler Sevilen'i burada buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayeti itiraf eden baba tutuklandı

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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