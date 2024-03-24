2024 AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AÖF cevap anahtarı sorgulama ekranı!

2024 AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?



Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Oturumlar tamamlanmadan AÖF soruları ve cevapları erişime açılmayacak.



Açıköğretim Fakültesi Vize sınavları Pazar günü saat 14.00’de başlayan oturumun sona ermesiyle tamamlanıyor.



AÖF soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. AÖF cevap anahtarı genellikle sınavın tamamlanmasının üzerinden 5 gün geçmeden erişime açılıyor.



Bu sebeple AÖF soruları ve cevaplarının en geç 29 Mart cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF cevap anahtarı sorgulama ekranı



Anadolu Üniversitesi, AÖF soruları ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle beraber ara sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirler.



AÖF soruları ve cevapları alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber sorgulanabilir. AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar soruların A, B, C, D, E şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek.