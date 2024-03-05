2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 BİLSEM taban puanları nedir?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapılmaktadır. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024’te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.

BİLSEM 2024 taban puanları nedir?

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

2024 BİLSEM takvimi

31 Ocak 2024 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

18 Nisan'da bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

22-26 Nisan 2024'te ön değerlendirme uygulamasına itirazlar alınacak.

6 - 10 Mayıs tarihlerinde de bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.

15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih aralığında ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

05-09 Ağustos’ta bireysel değerlendirme yapılacak.

12-16 Ağustos’ta bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi yapılacak.

05-29 Ağustos’ta kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

2024 BİLSEM kılavuzu

2024 BİLSEM kılavuzu için tıklayınız.