2024-DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı! 2024-DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı
9 Mart'ta yapılan 2024-DİB-MBSTS sınavının ardından aynı gün (9 Mart) 2024-DİB-MBSTS sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2024-DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2024-DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı...
2024-DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 9 Mart cumartesi günü gerçekleştirilen DİB-MBSTS sınav sonucu 2024 açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; ‘’9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ ifadelerini kullandı.