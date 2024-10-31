2024 KASIM CELBİ Askerlik Yerleri Açıklandı! MSB Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?

31 Ekim, Ekonomim- Binlerce asker adayının beklediği haber 31 Ekim itibariyle geldi. Kasım 2024 celp dönemi için askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Askerlik yoklamasını ve tercihlerini tamamlayanlar, e-Devlet üzerinden hangi birliklerde hizmet edeceğini şu an itibariyle öğrenebilir; İşte, bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm bilgiler ve sorgulama adımları. Adım adım askerlik yeri sorgulama ekranına girme.

2024 KASIM ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı. Bakanlık, bu gelişmeye ilişkin “"Kasım/Aralık ve Ocak döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Peki askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2024 Kasım celbi sorgulama ekranına girme…

ADIM ADIM ASKERLİK SORGULAMA EKRANINA GİRME

Adım-1: www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Adım-2: Daha sonra sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

Adım-3: Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.