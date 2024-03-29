2024 KPSS başvuru ne zaman başlayacak? 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavları ne zaman yapılacak?
Kamu personeli olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarihler ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 Sınav Takvimi ile belli oldu. Yayımlanan takvimin ardından sınava girecek adaylar KPSS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2024 ÖSYM KPSS başvuru tarihleri nedir? 2024 ÖSYM KPSS sınavları ne zaman? İşte detaylar…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2024 KPSS başvuru tarihleri
- EKPSS başvuruları; 12.02.2024 - 29.02.2024
- KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024 - 15.05.2024
- KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024 - 02.07.2024
- KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024 - 30.07.2024
- Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024 tarihlerinde alınacak.
2024 KPSS sınav tarihleri
- EKPSS 28 Nisan,
- Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
- KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
- KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.