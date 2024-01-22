2024 KYK yurt-time projesi başvuruları başladı! KYK yurt-time projesi nedir?

KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alıp hem spor yapmış olacak hem de bir yandan para kazanacak. Peki, nasıl başvuru yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

KYK yurt-time projesi nedir?

KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.



Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.





Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

KYK yurt-time projesine nasıl başvuru yapılır?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler Yurt-Time Spor başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir.

KYK yurt-time projesi başvuru tarihi

Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 22 Ocak pazartesi günü başladı. Başvurular 26 Ocak cuma gününe kadar devam edecek.