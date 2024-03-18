2024 LGS başvuruları ne zaman bitiyor? LGS başvuruları nasıl yapılıyor?

2024 LGS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?



LGS başvuru işlemleri bugün yani 18 Mart pazartesi günü başladı. LGS için son başvuru tarihi 29 Mart cuma günü. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam (e-Okul) üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS başvuruları nasıl yapılıyor?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.