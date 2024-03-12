2024 LGS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınavı ne zaman? LGS sınav süresi nedir?

2024 LGS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?



LGS başvuru işlemleri 18 Mart pazartesi günü başlayacak ve 29 Mart cuma günü sona erecek. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam (e-Okul) üzerinden gerçekleştirilecek.



Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

LGS sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

LGS sınavı süresi nedir?

Birinci Oturum 09.30'da, İkinci Oturum İse 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.