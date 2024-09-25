  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Takip Et

2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Takip Et

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuç duyurusu 24 Eylül Salı günü geldi. Adaylar sonuçları online sistem üzerinden öğrenebilecek.

Açıklama yapıldı

Sonuç açıklamasında; "2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi

Güneş panelinde yerlileşmeyene teşvik verilmeyecekGüneş panelinde yerlileşmeyene teşvik verilmeyecekEkonomi

 

Mert Başaran’dan finansal özgürlük yolunda altın ipuçlarıMert Başaran’dan finansal özgürlük yolunda altın ipuçlarıFinans

 

Gündem
Türkiye yaşlanıyor, hazırlık yok: Destek az, maaş yetersiz, huzurevi yok
Türkiye yaşlanıyor, hazırlık yok: Destek az, maaş yetersiz, huzurevi yok
Mahalleyi ayağa kaldırdı, polise silah çekti! Suç makinesi boksör, özel harekat baskınıyla yakalandı
Mahalleyi ayağa kaldırdı, polise silah çekti! Suç makinesi boksör, özel harekat baskınıyla yakalandı
27 ilde düzensiz göç operasyonu: 1029 düzensiz göçmen, 84 organizatör yakalandı
27 ilde düzensiz göç operasyonu: 1029 düzensiz göçmen, 84 organizatör yakalandı
Şile açıklarında gemi yangını! Söndürme çalışmaları sürüyor
Şile açıklarında gemi yangını! Söndürme çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor
Erdoğan: Amerika, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü