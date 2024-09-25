2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuç duyurusu 24 Eylül Salı günü geldi. Adaylar sonuçları online sistem üzerinden öğrenebilecek.

Açıklama yapıldı

Sonuç açıklamasında; "2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi