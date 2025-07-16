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Ankara'daki yangın faciasında 3 kişi tutuklandı, 3 firari aranıyor

Ankara'da 26 katlı binada çıkan ve biri bebek üç kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 müteahhit ve 1 şantiye şefi tutuklandı, firari 3 kişi aranıyor.

Haber Merkezi
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Ankara'daki yangın faciasında 3 kişi tutuklandı, 3 firari aranıyor
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetmişti.

İki müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı

Bilirkişi raporuyla sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklandı, firari üç kişi aranıyor.

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