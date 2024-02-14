2024 sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

-Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

-Sandık memurlarına 2.088 TL,

-Partili üyelere 1.044 TL,

-Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlayacak?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu duyurusu ile başlaması bekleniyor.

Sandık görevlisi başvuru şartları nedir?

Sandık görevlisi olmak için genel olarak aranan şartlar;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.