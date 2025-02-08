2024 yılında nüfusu en çok azalan il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı.

TÜİK’in nüfus verilerine göre, 2023 yılında 650 bin 401 olarak açıklanan Sivas nüfusu 2024 yılında 637 bin 7 kişiye geriledi. Bu verilerle birlikte Sivas, 2024 yılında 13 bin 394 kişi ile nüfusu en çok azalan il oldu. Sivas’ı 11 bin 437 kişi ile Ağrı, 10 bin 959 kişi ile Siirt izledi.

2024 yılından en çok artan il ise 60 bin 567 kişi ile Ankara oldu. Ankara’yı 45 bin 678 kişi ile İstanbul, 29 bin 229 kişi ile Gaziantep, 27 bin 99 kişi ile de Kocaeli izledi.