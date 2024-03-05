2024 YKS geç başvuruları başladı! YKS geç başvuruları için son gün ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile YKS geç başvuruların başladığını duyurdu. Ersoy yaptığı açıklamada;

"8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

2024 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından Yayımlanan takvime göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihi kaçıranlar için, geç başvurular ise bugün (5 Mart) başladı. Sınava girecek adaylar için YKS geç başvuru tarihi için son gün 7 Mart 2024.

YKS başvuruları nasıl yapılıyor?

2024- Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.