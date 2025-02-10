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22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden "Kıskaç-38" operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 45 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden "Kıskaç-38" operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek diğerlerinin işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütene finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ terör örgütüne yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini kutladı.

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