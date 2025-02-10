  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan dünya ticaretine ithalat tarifesi darbesi!
Takip Et

Trump’tan dünya ticaretine ithalat tarifesi darbesi!

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan dünya ticaretine ithalat tarifesi darbesi!
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak" diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" ifadesini kullandı.

Tarife savaşlarında son durum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıkladı. Salı veya çarşamba günü de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin gümrük vergisi uygulaması durumunda Avrupa'nın 'bir saat içinde' harekete geçebileceğini açıklamıştı.

Avustralya, çelik tarifeleri konusunda ABD'den muafiyet talep edecek. 

Çin ise geçen hafta açıkladığı ABD misilleme kararından geri adım atmadı, yüzde 15'e kadar ek vergiyi bugün devreye aldı.

Trump'tan tasarruf tedbirleri: Madeni para basımını durdurma talimatı verdiTrump'tan tasarruf tedbirleri: Madeni para basımını durdurma talimatı verdiDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?Gündem

 

Dünya
Kosova'da mevcut Başbakan Kurti seçim zaferini ilan etti
Kosova'da mevcut Başbakan Kurti seçim zaferini ilan etti
Almanya'da helikopter düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da helikopter düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
Trump'tan tasarruf tedbirleri: Madeni para basımını durdurma talimatı verdi
Trump'tan madeni para basımını durdurma talimatı
Trump'tan Elon Musk'a yeni talimatlar
Trump'tan Elon Musk'a yeni talimatlar
Paşinyan önemli bir açıklama yaptı
Paşinyan önemli bir açıklama yaptı
Türkiye Ortadoğu'da zemin kaybederken...
Türkiye Ortadoğu'da zemin kaybederken...