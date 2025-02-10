Trump’tan dünya ticaretine ithalat tarifesi darbesi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak" diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" ifadesini kullandı.

Tarife savaşlarında son durum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıkladı. Salı veya çarşamba günü de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin gümrük vergisi uygulaması durumunda Avrupa'nın 'bir saat içinde' harekete geçebileceğini açıklamıştı.

Avustralya, çelik tarifeleri konusunda ABD'den muafiyet talep edecek.

Çin ise geçen hafta açıkladığı ABD misilleme kararından geri adım atmadı, yüzde 15'e kadar ek vergiyi bugün devreye aldı.