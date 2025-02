Trump'tan tasarruf tedbirleri: Madeni para basımını durdurma talimatı verdi

Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, "Bu çok büyük bir israf! ABD Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatı verdim. Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.