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Trump'tan tasarruf tedbirleri: Madeni para basımını durdurma talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına, "israf" gerekçesiyle madeni para basımını durdurma talimatı verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Trump'tan tasarruf tedbirleri: Madeni para basımını durdurma talimatı verdi
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, "Bu çok büyük bir israf! ABD Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatı verdim. Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

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